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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الجهر في الصلاة السرية ناسيًا يؤثر في صحة الصلاة ؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قالت دار الإفتاء أن الجهر في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنة للإمامِ والمأمومِ؛ فمَن أسر في الصلاةِ الجهريةِ، أو جهر في الصلاةِ السريةِ سهوًا أو عمدًا؛ فصلاته صحيحه، وليس عليهِ سجود للسهوِ .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن قراءة القرآن بالصوت العالي في الصلاة السرية مكروه، ولا يؤثر على صحة الصلاة في شيء.

حكم الجهر في الصلاة السرية منعا للسرحان 

وفي ذات السياق، أرسل شخص سؤالًا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : " هل يجوز الجهر بقدر قليل في الصلاة السرية منعا للسرحان "؟ .

ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء،  قائلًا: " نعم يجوز، و لا حرج في ذلك.

 

مقدار الجهر المباح في الصلاة السرية 

أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه يجوز للمصلي أن يسمع نفسه أثناء الصلاة السرية.

وأفاد الأطرش في تصريح لـ" صدى البلد" ، أن الفرق بين الجهر والسر في الصلاة، أن المصلي في الصلاة الجهرية يسمع من حوله القراءة، بخلاف السرية، فإنه لا يسمع إلا نفسه، بل يكفي عند بعض أهل العلم: تحريك اللسان مع إخراج الحروف، دون اشتراط أن يسمع الشخص نفسه القراءة .

 

وألمح وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إلى أن رفع الصوت في الصلاة السرية بحيث يكون مقتصرًا على إسماع المصلي نفسه فقط، فهذا لا حرج فيه، منوهًا بأن إسماع المصلي نفسه القراءة دون من حوله، لا يعد من الجهر في الصلاة .

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