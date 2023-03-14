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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة ضابط شرطة ومقاول في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب ضابط شرطة ومقاول إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا  تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة 1738 ربع نقل والسيارة رقم 3725  ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي.

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بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "ط.م" 35 سنة ضابط شرطة مقيم بالجيزة بجروح وسحجات وكدمات بالجسم و"ع.ع" 54 سنة مقاول مقيم في محافظة أسيوط بكسر بالساقين وتم نقلهما إلي مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

الطريق الصحراوي الغربي المنيا حادث تصادم اجهزة الامن تصادم سيارتين سحجات وكدمات

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