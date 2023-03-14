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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام ماجد يحذر متابعيه من حساب مزيف باسمه على إنستجرام

صدى البلد

حذر الفنان هشام ماجد، متابعيه من حساب مزيف باسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وكتب: “في شخص عمل البيدج دي باسمي وبيتكلم مع الناس بصفتي على أنه انا الريبورت من فضلكم عشان نقفل البيدج”.

احدث أعمال هشام ماجد 

مسلسل “اللعبة” وتدور أحداثه حول “وسيم ومازو” وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

ويشارك فى بطولة الجزء الجديد من المسلسل، مى كساب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول ومحمد ثروت وأحمد فتحي.

هشام ماجد أعمال هشام ماجد الفنان هشام ماجد

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