اوعوا تصيفوا.. الأرصاد تكشف حالة جديدة من التقلبات الجوية ذروتها اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا منذ مساء أمس وبدأت البلاد تشهد بعض التقلبات الجوية، بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مع منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط، مشيرة إلى أنه منذ فترة المساء وبدأت البلاد تشهد سقوط أمطار بشكل كبير على السواحل الشمالية الغربية ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري وبعض المحافظات من جنوب الوجه البحري، وكانت متفاوتة الشدة وتساقط معها حبات البرد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، انه متوقع اليوم أن يكون ذروة التقلبات الجوية وحالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، حيث نشهد إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة عن الأمس بحوالي ثمان درجات، وتصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 20 درجة مئوية، معقبة: "رجعنا تاني للأجواء الشتوية المعتدلة فترة النهار".

الأرصاد تحذر من درجات الحرارة خلال الليل

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط للرياح سرعته ما بين ال30 إلى ال40 كم على الساعة، مما يساعد بشكل كبير بالإنخفاض فى درجات الحرارة، لافتة إلى أنه خلال فترة الليل تكون الصغري ما بين ال12 وال13 درجة مئوية والأجواء تكون مائلة للبرودة إلى شديدة البرودة.