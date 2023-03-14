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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: الأهلي سيشارك في مونديال الأندية 2025 بالنظام الجديد

احمد شوبير
احمد شوبير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشاركة النادي الأهلي بشكل رسمي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 بالنظام الجديد.
وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه علي فيسبوك، "رسمياً - الأهلي يضمن المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025 باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا 2021".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن استحداث نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية، لتُقام بمشاركة 32 فريقًا كل 4 أعوام، بدءًا من عام 2025، على أن يتم تحديد الدولة المستضيفة لاحقًا.

وأعلن الفيفا مشاركة أبطال آخر 4 نسخ في البطولات القارية الكبرى، ليتأكد مشاركة النادي الأهلي رسميًا في البطولة.

وتنص القواعد على مشاركة 12 فريقًا في أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، و4 فرق في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، إضافة لمقعد للبلد المُضيف، ومقعد لقارة أوقيانوسيا.

وتُوج النادي الأهلي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا عام 2021.

 

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