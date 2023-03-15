اليوم موعد إجراء القرعة العلنية للحج بشمال سيناء

تجري مديرية الأمن بمحافظة شمال سيناء ، اليوم الأربعاء ، قرعة الحج العلنية لعام 1444 هجرية / 2023 ميلادية، بمقر المدينة الشبابية بمدينة العريش ، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء ممدوح أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء .

مراكز المحافظة :

حيث تجرى القرعة العلنية الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي، وبحضور المتقدمين للحج هذا العام من مختلف مراكز المحافظة وهى :

العريش أربعة أقسام ،وبئر العبد ورمانة ومركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء، ومركز الشيخ زويد، ومركز رفح.

وتجرى مراسم القرعة الحج العلنية لعام 1444هجرية / 2023 م في 5 محافظات بعد انتهاء من إعلان الفائزين في قرعة الحج في 22 محافظة على مدار الأيام الماضية.

