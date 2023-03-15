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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم موعد إجراء القرعة العلنية للحج بشمال سيناء

الحضور في قرعة الحج
الحضور في قرعة الحج العام الماضي بسيناء

تجري مديرية الأمن بمحافظة  شمال سيناء ،  اليوم الأربعاء ،  قرعة الحج العلنية لعام 1444 هجرية / 2023  ميلادية، بمقر المدينة الشبابية بمدينة العريش ، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء   واللواء ممدوح أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء .

 

مراكز المحافظة :

 

حيث تجرى  القرعة العلنية  الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي،  وبحضور المتقدمين للحج هذا العام من مختلف مراكز المحافظة وهى :

العريش أربعة أقسام   ،وبئر العبد ورمانة  ومركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء،  ومركز الشيخ زويد،  ومركز رفح.

 

وتجرى مراسم القرعة الحج العلنية لعام 1444هجرية / 2023 م  في 5 محافظات بعد انتهاء من إعلان الفائزين في قرعة الحج في 22 محافظة على مدار الأيام الماضية.
 

 

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سيناء قرعة الحج الكترونيا هذا العام

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