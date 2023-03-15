عبدالجليل: خالد جلال الأنسب لقيادة الزمالك.. وخلل في الأهلي قبل لقاء القطن

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء لابد أن تتقبل النقد في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق قدم مستوى جيد محليًا، لكن بعض الذهاب لبطولة كأس العالم للأندية ثم دوري أبطال إفريقيا، استقبلت شباك الفريق أهدافا كثيرة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك خلل في فريق الأهلي قبل لقاء القطن الكاميروني، ولابد من معاقبة اللاعبين دون الإعلان عن ذلك رسميًا لوسائل الإعلام".

وأضاف: "موسيماني لديه خبرات في القارة الإفريقية وكان يقدم نتائج جيدة في البطولات القارية، بينما كولر مدرب أوروبي يريد اللعب الهجومي وفتح خطوط فريقه، ولذلك تلقى بعض الخسائر مؤخرا".

وتابع: "الظروف ساعدت الأهلي بالبقاء خارج مصر بعد الخسارة أمام صن داونز، لعدم ملاقاة الجمهور الغاضب في الوقت الحالي، والجيل الحالي محظوظ بعدم وجود الجماهير كاملة في المدرجات، وأصبح الجمهور فقط على السوشيال ميديا".

وأكمل: "أرى أنه من الوارد قدوم موسيماني للزمالك فلا شئ مستحيل، بعيدًا عن العلاقة مع جماهير الأهلي، لأن المدربين الأجانب لا تحكمهم العاطفة، وهناك مدربين كثيرين دربوا الناديين مثل هولمان والجوهري وغيرهم".

وواصل: "هناك انقسامات في جهاز الزمالك، وأرى أن خالد جلال هو الانسب لقيادة الفريق الأبيض في الفترة الحالية".

وختم: "اللاعبون لم يعد يفرق معهم الفوز من الخسارة، شاهدت محمد شريف وهو يبتسم في لقاء ريال مدريد ويريد تشيرتات بعض اللاعبين، وكذلك أفشة، كنا نتقاضى مرتبات قليلة للغاية، وكنا نقاتل من أجل اسعاد الجماهير، لم أكن أخاف من أي مدرب بل كان خوفي من الجمهور".