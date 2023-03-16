الشأن السياسي هوايتي .. علي الدين هلال: أفقد بصري بشكل تدريجي

كشف الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سر حبه للمتابعة الدورية المستمرة للأحداث السياسية في مختلف أنحاء العالم .

وقال علي الدين هلال في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" متابعة الشأن السياسي هواية بالنسبة لي".

وأضاف :" أفقد بصري بشكل تدريجي وأصيب بتيبس في الشبكية وهذا الأمر فرض عليا أعباء أكبر لكيفية القراءة ومتابعة الأحداث السياسية على مستوى العالم".

وتابع علي الدين هلال:" رغم شبه فقداني البصر قررت أن استمر في عملي واشترك في ندوات سياسية بشكل مستمر"، مضيفا:" عندما يصبح العمل هو الهواية يكون الفرد سعيدا".