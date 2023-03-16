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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشأن السياسي هوايتي .. علي الدين هلال: أفقد بصري بشكل تدريجي

علي الدين هلال
علي الدين هلال

كشف  الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، سر حبه للمتابعة الدورية المستمرة للأحداث السياسية  في مختلف أنحاء العالم .

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وقال  علي الدين هلال  في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" متابعة الشأن السياسي هواية بالنسبة لي".

 

وأضاف :"  أفقد بصري بشكل تدريجي  وأصيب بتيبس في الشبكية وهذا الأمر فرض عليا أعباء أكبر لكيفية القراءة ومتابعة الأحداث السياسية على مستوى العالم".

 

وتابع علي الدين هلال:" رغم شبه فقداني البصر قررت أن استمر في عملي واشترك في ندوات  سياسية  بشكل مستمر"، مضيفا:" عندما يصبح العمل هو الهواية  يكون الفرد سعيدا".

علي الدين هلال السياسة الشأن السياسى اخبار التوك شو شريف عامر

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