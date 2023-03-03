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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الدين هلال: الصين تدرك أن انهيار روسيا هو بداية تطويقها دوليا

علي الدين هلال
علي الدين هلال

قال علي الدين هلال، المفكر السياسي المصري، إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في أوكرانيا، لكنها تهدد بأسلوب الردع، لافتًا إلى أنها تتعهد لأمريكا بعدم استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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علي الدين هلال: الغرب يريد إطالة أمد الحرب الروسية الأوكرانية لإنهاك موسكو

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علي الدين هلال يكشف أبرز أخطاء الرئيس بوتين خلال الفترة الأخيرة

وأضاف "هلال" لـ"القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قد تستخدم عنصر المفاجأة وتلجأ إلى التصعيد، وأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعطى للجيش دور الحامي للدولة، لافتًا إلى أن الغرب يُراهن على حدوث انقسام داخل النخبة الروسية.

 

وذكر المفكر المصري، أن فرنسا تُؤكد أن الأزمة لن تحل إلا بالحوار، وأن الصين تمثل التحدي الرئيسي لأمريكا، وتابع: "الصين تدرك أن لها مصالح مُشتركة مع موسكو، فالدولتان أعلنتا صداقة بلا حدود وانهيار روسيا بداية لتطويقها وتحتل الدولة الروسية المرتبة الثانية بعد السعودية في تصدير الطاقة للصين".

 

وأضاف علي الدين هلال، أن الصين حصلت على موافقة ضمنية لتقديم المبادرة في حين أن الغرب رفض مبادرتها لوقف الحرب، إذ إن المبادرة بها كثير من العموميات، وأكد المفكر السياسي المصري، أن روسيا علامة استفهام مخيفة ومقلقة بالنسبة للغرب، وأن هناك اتهامات موجهة لبوتين بالسعي إلى عودة الاتحاد السوفيتي.

 

وأوضح أن الرئيس الروسي يسعى إلى إعادة روسيا التاريخية، وأن الروس يعتبرون أن أوكرانيا مستعمرة بالنسبة إليهم.

علي الدين هلال الصين روسيا السلاح النووي أوكرانيا الرئيس الأوكران

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