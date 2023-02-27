علي الدين هلال يكشف أبرز أخطاء الرئيس بوتين خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور على الدين هلال المفكر السياسي ، إن اكبر غلطة ارتكبها الرئيس بوتين وقام بها بشكل صريح هي تحدي النظام الدولي الذي أسسه الغرب واتهامه انه نظام غير عادل ولا يحقق العدالة.

وأوضح هلال خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة" تقديم الإعلامي ضياء رشوان المذاع عبر فضائية "etc"، أن الرئيس بوتين اعترض أيضا على استخدام حقوق الإنسان لأغراض التدخل فيه الشؤون الداخلية للدول وعدم احترام أمريكا لسيادة الدول وعدم احترام أمريكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الخارجية الموجود في ميثاق الأمم المتحدة بل هذا عدم احترم الأمم المتحدة كلها في إجراءاتها في العراق وغيرها من الدول والرئيس بوتين نشر نغمة المطالبة بإعادة تغيير النظام الدولي وبالطبع هذا لن يكون مقبول بالنسبة للغرب.

حجم الإنفاق العسكري

وأشار هلال الى ان المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قد اصدر تقرير عن الميزانيات العسكرية ورقم واحد كان أمريكا ب إجمالي 39% من الميزانية العامة للدولة أما الصين تنفق حوالي 16% من ميزانية الدولة العامة ثم تليهم روسيا بـ 15% وهذا يعني أن أمريكا أكبر من الصين وروسيا معا في جحم الاتفاقات العسكرية.