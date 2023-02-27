عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الدين هلال يكشف أبرز أخطاء الرئيس بوتين خلال الفترة الأخيرة

الرئيس بوتين
الرئيس بوتين

قال الدكتور على الدين هلال المفكر السياسي ، إن اكبر غلطة ارتكبها الرئيس بوتين وقام بها بشكل صريح هي تحدي النظام الدولي الذي أسسه الغرب واتهامه انه نظام غير عادل ولا يحقق العدالة.

وأوضح  هلال خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة" تقديم الإعلامي ضياء رشوان المذاع عبر فضائية "etc"، أن الرئيس بوتين اعترض أيضا على استخدام حقوق الإنسان لأغراض التدخل فيه الشؤون الداخلية للدول وعدم احترام أمريكا لسيادة الدول وعدم احترام أمريكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الخارجية الموجود في ميثاق الأمم المتحدة بل هذا عدم احترم الأمم المتحدة كلها في إجراءاتها في العراق وغيرها من الدول والرئيس بوتين نشر نغمة المطالبة بإعادة تغيير النظام الدولي وبالطبع هذا لن يكون مقبول بالنسبة للغرب.

 

حجم الإنفاق العسكري

 

وأشار هلال الى ان المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قد اصدر تقرير عن الميزانيات العسكرية ورقم واحد كان أمريكا ب إجمالي 39% من الميزانية العامة للدولة أما الصين تنفق حوالي 16% من ميزانية الدولة العامة  ثم تليهم روسيا بـ 15% وهذا يعني أن أمريكا أكبر من الصين وروسيا معا في جحم الاتفاقات العسكرية.

الرئيس بوتين الدكتور عز الدين هلال حقوق الإنسان النظام الدولي أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا يقضي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقوبة الحبس لمدة شهر.. فيديو

بملابس ملفتة .. زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها

رجعت تاني.. هبوط مفاجيء في أسعار البيض اليوم بالاسواق

بسبب ياسمين عز.. عريس يضرب عروسه ويطلقها في الكوافير ليلة الزفاف.. تفاصيل

مرتضي منصور يقضي فترة الحبس 13 شهرا في هذه الحالة

عاجل..مفاجأة مدوية حول مصير أمير مرتضي منصور مع الزمالك

من أجل التجنيس.. هروب لاعبي الأهلي ومنتخب مصر لألعاب القوي إلى قطر

انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

ترشيحاتنا

حسن شاكوش: بقيت أقرف من التيك توك بسبب الأشكال اللي عليه .. ڤيديو

حقوق القاهرة تنظم ندوة لحماية البيانات الشخصية للوقاية من التهديد والابتزاز الإلكتروني

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

بادروا بالأعمال سبعا.. علي جمعة يوضح فضل 5 عبادات في نهار شعبان

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الاثنين 27-2-2023

سعر بي إم دبليو X3 2019 في سوق المستعمل .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.سمير الفيل لـ صدى البلد|سعد عبدالرحمن اهتم بالشعراء الصعاليك وسنفتقد وجوده

قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

حتحول جسمك لألة حرق..3 مشروبات سريعة المفعول لنسف وحرق الدهون العنيدة

إيميلي بلانت بالأحمر وزيندايا أميرة على ريد كاربت حفل SAG Awards| شاهد

فيديو

رغم التراجع الكبير اليوم.. غرفة الدواجن تكشف سعر الفراخ الحقيقي

خبّته في عشة الفراخ .. فتاة تتخلص من قريبها لإلغاء حفل الزفاف

عرسك بكرا.. صديق مقرب من وائل كفوري يوضح حقيقة زفافه على حبيبته الأولى

تكلفة إجراءات الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحية الشهادة وتأثيرها على إتمام القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

المستشار أسـامة الصعيدي

الحماية الجنائية للفكر الإنساني

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

اﻟﻤﺰﻳﺪ