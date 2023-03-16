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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 16-3-2023

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

استقر سعر الذهب في الامارات اليوم الخميس 16-3-2023،  على مستوى جميع الاعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس 16 مارس 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر إلى جانب دول أخرى، بالإضافة إلى سعر الدولار بجانب أسعار السلع.

سعر الذهب عيار24

سعر الذهب عيار24 في الامارات سجل اليوم 238.75 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار22

سعر جرام الذهب اليوم عيار22 وصل إلى 218.75 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار21

سجل سعر الذهب اليوم عيار21 اليوم 209.00 درهم إماراتي

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
أسعار الذهب عيار 24238.75
أسعار الذهب عيار 22218.75
أسعار الذهب عيار 21209.00
أسعار الذهب عيار 18179.00
أسعار الذهب عيار 14139.25
أسعار الذهب عيار 12119.25
الاونصة7,428
سعر الجنيه الذهب اليوم1,672
الكيلو238,857

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في الإمارات  1,672 ألف درهم إماراتي 

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