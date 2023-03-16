سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 16-3-2023

استقر سعر الذهب في الامارات اليوم الخميس 16-3-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس 16 مارس 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر إلى جانب دول أخرى، بالإضافة إلى سعر الدولار بجانب أسعار السلع.

سعر الذهب عيار24

سعر الذهب عيار24 في الامارات سجل اليوم 238.75 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار22

سعر جرام الذهب اليوم عيار22 وصل إلى 218.75 درهم إماراتي

سعر الذهب عيار21

سجل سعر الذهب اليوم عيار21 اليوم 209.00 درهم إماراتي

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي أسعار الذهب عيار 24 238.75 أسعار الذهب عيار 22 218.75 أسعار الذهب عيار 21 209.00 أسعار الذهب عيار 18 179.00 أسعار الذهب عيار 14 139.25 أسعار الذهب عيار 12 119.25 الاونصة 7,428 سعر الجنيه الذهب اليوم 1,672 الكيلو 238,857

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في الإمارات 1,672 ألف درهم إماراتي