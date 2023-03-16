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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علوم سياسية: السفير بسام راضي لديه حالة نادرة من الكفاءة المهنية والجدارة الأخلاقية|فيديو

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية، إن إختيار المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية كسفير لدولة، معناه تقديرا للدولة أولا التي سوف يمثل فيها شخصية مرموقة بهذا الشكل، وبالتالي سيكون تقدير للجانب الإيطالي، ووجد بكل ترحيب كبير من الجانب الإيطالي حينما أعلن عن إختيار السفير بسام راضي لمصر فى إيطاليا.

وأضاف الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن شخصية السفير بسام راضي هي شخصية هادئة وعمل ليل نهار فى كل المواقع والمناسبات موجود، كما أنه يدلي بالتصريحات بكل عناية.

وتابع الدكتور ممدوح إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية، أن السفير بسام راضي لديه حالة نادرة من الكفاءة المهنية والجدارة الأخلاقية، لافتا إلى أنه رجل دولة بإمتياز.

وفي سياق متصل، نقلت الصحف والوكالات الإعلامية الإيطالية خبر تقديم السفير المصري الجديد لدي روما بسام راضي أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لمصر لدى الحكومة الإيطالية، للرئيس الإيطالي اليوم الجمعة بالقصر الجمهورى بالعاصمة روما، باحتفاء شديد مما عكس ترحيب إيطاليا باختيار راضي سفيرًا لمصر لدي روما.

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