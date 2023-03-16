عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيارة 3 أيام.. الأسد يعود إلى دمشق قادما من روسيا

بشار الأسد
بشار الأسد

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دمشق مساء اليوم بعد زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية استمرت ثلاثة أيام بحسب ماذكرت الرئاسة السورية .

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء بدء المحادثات الرسمية بين  الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بحضور وفدي البلدين.

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل المحادثات: سعيد برؤيتكم في موسكو وأشكركم على تلبية هذه الدعوة ونشهد تطورا كبيرا في العلاقات بين بلدينا.

وأضاف الرئيس بوتين: الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة الزلزال التي تسببت بتفاقم معاناته.. نحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما في وسعنا لتخفيف هذه المعاناة

وتابع الرئيس بوتين: علاقاتنا تتطور باستمرار وحجم التبادل التجاري ازداد بين بلدينا

ومن جانبه عبر الرئيس السوري بشار الأسد عن سعادته بلقاء بوتين قائلا : سعيد جداً بهذه الزيارة.. اللقاءات بين مسؤولينا لا تنقطع ولكن التغيرات الدولية خلال العام الماضي تتطلب منا أن نلتقي لوضع تصورات مشتركة لهذه المرحلة

واستطرد الرئيس الأسد: نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال وخصوصا وزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مباشرة بإنقاذ المصابين جراء الزلزال

واردف  الأسد: الشعب السوري ممتن لروسيا حكومة وشعبا على مواقفها التي تؤكد الالتزام باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وواصل الرئيس الأسد: هذه زيارتي الأولى بعد الحرب في أوكرانيا وأجدد دعم سوريا لروسيا في حربها ضد النازية التي يدعمها الغرب

وأتم الرئيس الأسد: هناك ضرورة لإعادة التوازن إلى العالم اليوم وإلا سيتجه إلى الانفجار والدمار. 
 

هل يلتقي بشار الأسد الأمير محمد بن سلمان؟.. الرئيس السوري يجيب

إعلان عاجل من بشار الأسد بشأن القوات الروسية في سوريا

سوريا روسيا الرئيس السوري فلاديمير بوتين الشعب السوري زيارة رسمية روسيا الاتحادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

موضوعات متعلقة

الرئيس بشار الأسد يشكر مصر وشعبها العظيم على حسن استضافة اللاجئين السوريين

في أول زيارة منذ 2011.. وزير خارجية الأردن يلتقي بشار الأسد بدمشق

ترشيحاتنا

محاضرات إضافية.. قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

مكررًا فوزه على بيتيس.. مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

بسبب سياستك .. هجوم عنيف على بايدن بعد الأزمة المصرفية الأمريكية

اتصل بالإنترنت بدون شبكة .. إيلون ماسك يعلن عن خدمة Starlink Roam

نموذج لربط التعليم بالبيئة المحلية.. قصة سمك السالمون داخل مدارس ألاسكا الأمريكية

شوارع فرنسا تشتعل .. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين في باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعليقاتهما الأخيرة.. مين أحلى ياسمين عز ولا رضوى الشربيني | صور

شعر كيرلي.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

هو أنت شايفني ديناصور.. رضوى الشربيني تهاجم الرجال لهذا السبب

طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس فى الفرن

فيديو

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

نصائح للمرأة .. كيف تحافظين على بشرتك وشعرك وتتجنبي أضرار الليزر والبوتكس

زلزال قوي يقترب من الإسكندرية | تفاصيل

إزاي دخلوا بسهولة ؟.. اعترافات سارقي فيلا محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ