بعد زيارة 3 أيام.. الأسد يعود إلى دمشق قادما من روسيا

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دمشق مساء اليوم بعد زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية استمرت ثلاثة أيام بحسب ماذكرت الرئاسة السورية .

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء بدء المحادثات الرسمية بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بحضور وفدي البلدين.

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل المحادثات: سعيد برؤيتكم في موسكو وأشكركم على تلبية هذه الدعوة ونشهد تطورا كبيرا في العلاقات بين بلدينا.

وأضاف الرئيس بوتين: الشعب السوري تعرض للأسف لكارثة الزلزال التي تسببت بتفاقم معاناته.. نحن كأصدقاء مخلصين نقوم بكل ما في وسعنا لتخفيف هذه المعاناة

وتابع الرئيس بوتين: علاقاتنا تتطور باستمرار وحجم التبادل التجاري ازداد بين بلدينا

ومن جانبه عبر الرئيس السوري بشار الأسد عن سعادته بلقاء بوتين قائلا : سعيد جداً بهذه الزيارة.. اللقاءات بين مسؤولينا لا تنقطع ولكن التغيرات الدولية خلال العام الماضي تتطلب منا أن نلتقي لوضع تصورات مشتركة لهذه المرحلة

واستطرد الرئيس الأسد: نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال وخصوصا وزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مباشرة بإنقاذ المصابين جراء الزلزال

واردف الأسد: الشعب السوري ممتن لروسيا حكومة وشعبا على مواقفها التي تؤكد الالتزام باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وواصل الرئيس الأسد: هذه زيارتي الأولى بعد الحرب في أوكرانيا وأجدد دعم سوريا لروسيا في حربها ضد النازية التي يدعمها الغرب

وأتم الرئيس الأسد: هناك ضرورة لإعادة التوازن إلى العالم اليوم وإلا سيتجه إلى الانفجار والدمار.

