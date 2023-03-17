عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.946 مليار ورقة منفذة على 347 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.300 مليار ورقة منفذة على 325 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 10.64%  خلال الأسبوع المنقضي ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 108.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 957.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 10.2%.

البورصة البورصة المصرية مؤشر البورصة مؤشر البورصة الرئيسي مؤشر إيجي إكس 30

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

ترشيحاتنا

سُنة مهجورة في فجر الجمعة .. عظيمة الأجر فلا تتركها

بشاشة كومبو.. موتورولا تستعد لطرح Razr+ القابل للطيّ

السيطرة على حريق سيارة نقل جامبو محملة بالمراتب بالإسماعيلية

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

الصحفيين: اتخاذ كل الإجراءات لتيسير تعبير الجمعية العمومية عن إرادتها

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Y

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تنسى تناوله.. عصير غني بالفيتامينات قبل العلاقة الزوجية

أسرار تاجر من سوق العبور .. معلومات عن الثوم في موسم تخزينه

فيروس جديد يجتاح الهند.. أعراض أساسية تكشف أنفلونزا H3N2| حمى وسعال وصداع يؤدي إلى الموت

دولة من شرق آسيا..سيدة تشعل النيران في صالون تجميل لـ الرجال| فيديو

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ