تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.946 مليار ورقة منفذة على 347 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.300 مليار ورقة منفذة على 325 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 10.64% خلال الأسبوع المنقضي ليغلق عند مستوى 14704.18 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 16.40% ليغلق عند مستوى 2558.65 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 15.11% ليغلق عند مستوى 3814.41 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 10.95% ليغلق عند مستوى 17277.14 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 9.46% ليغلق عند مستوى 3273.72 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 108.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 957.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 10.2%.