شرخ داخلي |تعليق صادم من بركات بسبب هجوم الجماهير على الشناوي



طالب الإعلامي محمد بركات، جماهير الأهلي بدعم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، من أجل العودة لمستواه مرة أخرى.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " احنا بننسى الناس اللي ساعدتنا وقدمتلنا الكتير بسرعة وكلامي عن محمد الشناوي اللي قدم الكتير للأهلي".



وتابع: "الشناوي تراجع مستواه مؤخرا واتسبب في بعض الأهداف ولكن اللي قدمه للأهلي كتير ولازم الكل يتكاتف ويساعد الشناوي ويدعمه عشان يرجع لمتسواه مرة تانية".



وواصل: "حتى والشناوي مش فايق فهو أفضل من حراس كتير، ويفضل قيمة كبيرة عند جماهير النادي الأهلي".



وأتم: "مينفعش الناس تطالب برحيله وتهاجمه بقوة وتنسى كل اللي قدمه لصالح الأهلي، واللاعب ممكن يتعرض لـ"شرخ داخلي " لما يلاقي هجوم كبير من الجماهير وينسوا كل اللي قدمه للفريق".