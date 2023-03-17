سيدات سلة الأحمر يواجه البنك الأهلي في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا، على صالة مركز شباب الجزيرة، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في اللقاء.

وحرص طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة خلال المران الأخير للفريق، للحديث عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.

كان فريق سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد في المباراة الماضية بنتيجة 88-67.