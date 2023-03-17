إطلاق نار على رئيس الحراك الشعبي في الأنبار بالعراق |شاهد





تداولت منصات التواصل الاجتماعي، الجمعة، تسجيلا مصورا لاطلاق رصاص أثناء كلمة لرئيس الحراك الشعبي في الأنبار، الشيخ سطام أبو ريشة خلال تجمع عشائري على الطريق السريع في الرمادي بمحافظة الأنبار.



وبحسب الفيديو المتداول فقد قيل ان "رئيس الحراك الشعبي في الأنبار سطام أبو ريشة ينجو من محاولة اغتيال خلال التجمع العشائري".

وكان العام الماضي أيضا قد شهد نجاة سطام أبو ريشة نجل زعيم صحوة الأنبار السابق عبد الستار أبو ريشة ، من محاولة اغتيال في محافظة الأنبار.



وقال مصدر أمني إن "مسلحين يستقلون سيارة نوع (بيك اب)، فتحوا نيران اسلحتهم على الشيخ سطام عبد الستار أبو ريشة، أثناء مروره على الطريق الدولي السريع، في الأنبار".

وأضاف المصدر، أن "المسلحين لاذوا بالفرار مباشرة إلى جهة مجهولة".

