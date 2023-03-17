ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق الترجي التونسي مع منافسه المريخ السوداني بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب الشهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وتقدم فريق الترجي التونسي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء عن طريق محمد علي بن حمودة قبل ان يدرك المريخ السوداني التعادل في الدقيقة 90 من ضربة جزاء سجلها باولو سيرجو

وضمن فريق الترجي التونسي التأهل بشكل نهائي الي دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة حاسمة بشأن التأهل الي الدور المقبل من بطولة دوري ابطال افريقيا امام منافسه شباب بلوزداد الجزائري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات نفس الجولة .

تريب المجموعة قبل لقاء الزمالك وشباب بلوزداد

1- الترجي التونسي : 10 نقاط " تأهل رسميا "

2- شباب بوزداد :6 نقاط

3- المريخ : 5 نقاط

4- الزمالك : 4 نقاط