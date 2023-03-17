عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي
الترجي

تعادل فريق الترجي التونسي مع منافسه المريخ السوداني بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب الشهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وتقدم فريق الترجي التونسي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء عن طريق محمد علي بن حمودة قبل ان يدرك المريخ السوداني التعادل في الدقيقة 90 من ضربة جزاء سجلها باولو سيرجو

وضمن فريق الترجي التونسي التأهل بشكل نهائي الي دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا

ويستعد نادي الزمالك لخوض مباراة حاسمة بشأن التأهل الي الدور المقبل من بطولة دوري ابطال افريقيا امام منافسه شباب بلوزداد الجزائري اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات نفس الجولة .

تريب المجموعة قبل لقاء الزمالك وشباب بلوزداد

1- الترجي التونسي : 10 نقاط " تأهل رسميا " 
2- شباب بوزداد :6 نقاط 
3- المريخ : 5 نقاط 
4- الزمالك : 4 نقاط 

الترجي الترجي التونسي ابطال افريقيا الزمالك شباب بلوزداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بند في عقد كولر يعطي للأهلي حق فسخ العقد..والخطيب يرفض نجم الزمالك

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

يحمل شنطة حريمي.. ظهور صادم لـ نجل راغب علامة والجمهور يسخر من اطلالته

بعد ارتباطه بتدريب الزمالك.. موسيماني يلمح إلى وجهته المقبلة

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

كولر تراجع عن استبعاد صاحب الخبرة.. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام القطن

فيفا يوجه صدمة مدوية لـ موسيماني مع أهلي جدة.. تفاصيل

نجم الأهلي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي للزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل استاد القاهرة لحضور احتفالية مبادرة "كتف في كتف".. فيديو

بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية كتف في كتف بإستاد القاهرة الدولي

قرار خطير .. المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال ضد بوتين

أمين الأعلى للنيابة الإدارية : سعداء بتأمين انتخابات نقابة الصحفيين

وزراء الشباب والرياضة العرب يجتمعون في جدة .. تفاصيل

الجيش الإسرائيلي يخرق الخط الأزرق الحدودي مع لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة صادمة .. حمية غذائية شهيرة تقودك للإصابة بأمراض مزمنة

طريقة عمل كفتة السمك.. جديدة وغير تقليدية

سفير الأرجنتين يفتتح معرض السينما.. ذاكرة مكان بـ مهرجان الإسماعيلية الدولى

في اليوم العالمى للنوم .. معلومات لن تصدقها عن الجاثوم

فيديو

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

أعلى شهادة في البنوك.. تفاصيل سعر الفائدة ومدتها

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ