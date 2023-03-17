رمضان 2023.. أبطال 1000 حمد الله ع السلامة يكشفون كواليس المسلسل.. الثلاثاء

يعرض برنامج It's Showtime المذاع على قناة CBC، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الخامسة مساء، تغطية فنية خاصة من داخل كواليس مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

تدخل كاميرا البرنامج لكواليس المسلسل الذي سيُعرض في موسم رمضان 2023 على نفس القناة، وتقوم المذيعة دينا حويدق بإجراء حوارات خاصة وحصرية مع نجوم العمل، في مقدمتهم يسرا ومحمد ثروت ومايان السيد وآدم شرقاوي، للتعرف على تفاصيل وكواليس المسلسل.

It’s Show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي.

برومو مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

طرحت شركة العدل جروب الإعلان التشويقي لـ مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة ومن المقرر مشاركة المسلسل في الموسم الرمضاني 2023.

أحداث مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، اجتماعي كوميدي بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، و المطرب عنبه، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

روجت الفنانة يسرا لـ مسلسلها الجديد “1000 حمد الله على السلامة”، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

بوستر مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وشاركت يسرا البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت: "انتظرونا في رمضان 2023".

تحدثت الفنانة يسرا عن مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، قائلة: “شكلي في المسلسل مختلف ومبسوطة بيه أوي”، متابعة: "بحب أغير الأدوار اللي بقدمها للمشاهدين".

وأضافت "يسرا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "المسلسل كوميدي وكلنا بنحب نضحك ونهزر.. وسعيدة للغاية بطقم التمثيل المشارك في المسلسل".

وأكملت: "بضحك كتير وببوظ المشاهد بسبب ضحكي.. وضيوف الشرف للحلقات مميزين للغاية.. وسعيدة للغاية بطقم العمل المرح".

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة