من لندن.. سمر يسري تخطف القلوب بإطلالة جذابة

شاركت الإعلامية سمر يسري جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، من لندن وذلك عبر حسابها الشخصيبموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.

وظهرت “سمر يسري ”بإطلالة جذابه حيث ارتدت فستان باللون الأسود ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركتشعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا،حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة منجزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.