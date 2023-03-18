أب يعذب ابنتيه حتى الموت.. جريمة بشعة تهز المجتمع الأردني

نظرت محكمة أردنية في جريمة بشعة شهدها المجتمع الأردني، لأب قتل طفلتيه وحاول قتل اثنين آخرين من أبنائه في لواء الرمثا العام الماضي.

ومن جانبه؛ نفى الأب المتهم بقتل طفلتيه ومحاولة قتل الطفلين الآخرين ما وجهته له المحكمة من تهمة القتل العمد مكررة مرتين والشروع بالقتل مكررة مرتين.

وكان قد أقدم أب على قتل طفلتيه (11 سنة و8 سنوات)، وعذب طفليه الآخرين (10 سنوات و12 سنة)، وهم أبناؤه من طليقته.



وبحسب التحقيقات؛ فإن المتهم حضر إلى منزل طليقته، في مايو الماضي وقام باصطحاب الطفلتين المغدورتين، والطفلين المجني عليهما، إلى منزله ثم لم يُعدهم بالموعد المحدد كما جرت العادة.



وأضافت التحقيقات ، أن الأم المشتكية، أجرت اتصالا مع الأب المتهم، تطلب منه إعادة أبنائها إلا أنه رفض ذلك رغم تكرار الاتصالات وتدخلات الأقارب، الأمر الذي أجبر المشتكية على تقديم شكوى لدى إدارة حماية الأسرة.



وفور علم الأب المتهم بالشكوى التي قدمتها الأم، انتابته حالة من الغضب، وأخذ يفكر بالانتقام من المشتكية، «بحرق قلبها على أبنائها»، وهداه تفكيره إلى قتل أبنائه الأربعة، وأعد أدوات حادة لتنفيذ مخططه بقتلهم، وأخذ يضرب الأطفال ضربا مبرحا، واستمر في ذلك حتى بداية شهر يوليو من العام الماضي.



وأشارت التحقيقات الي ان المتهم قام بدم بارد بالإمساك بالمغدورة ابنته البالغة 11 سنة، وأخذ يضرب بقدميه على بطنها وجسمها حتى سقطت مغشيا عليها، بعد ذلك قام بضربها بعصا و«سيخ حديد» على راسها حتى فارقت الحياة، ثم قام بدفنها في حفرة خلف المنزل مرددا «خلصنا من أول جرثومة».



كما ذكرت التحقيقات ان المتهم قام بعد أسبوع من قتل ابنته الأولى، باصطحاب ابنته المغدورة 8 سنوات ومعها أخويها خارج المنزل، وانهال على طفلته الصغيرة بالضرب بكلتا يديه والأدوات الراضة التي أحضرها سابقا على رأسها وجسمها، وسقطت المغدورة على الأرض مضرجة بدمائها، وتركها حتى فارقت الحياة.

ثم قام المتهم بوضع المغدورة والمجني عليهما داخل المركبة ونقلهما إلى منزله، وقام برمي الجثة داخل حفرة امتصاصية خلف المنزل.



وبحسب التحقيقات فإن المتهم كان يقوم بضرب طفليه بأدوات راضة وإفلات كلب عليهما وعضهما في أماكن مختلفة من جسميهما، قبل استكمال خطته بقتلهما.



ونج الطفلان بفضل العناية الإلهية حيث استطاعا الإفلات خلال غيابه عن المنزل، وقاما بإبلاغ الشرطة عن والدهما لتسارع لإلقاء القبض عليه.



وكشفت التحقيقات أن الجثتين استخرجتا من الحفرة، وتبين بالكشف والتشريح وجود كسور بالجمجمة لكل منهما.