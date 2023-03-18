كاتبة صحفية: تأجيل امتحانات الثانوية العامة شائعة.. تفاصيل

قالت نيفين شحاتة رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام؛ إن امتحانات الثانوية العامة مواعيدها كما هي وستبدأ يوم 12 يونيو وستبدأ بالمواد خارج المجموع ثم بالمواد داخل المجموع؛ نافية الإشاعة التي تم تداولها عن تأجيل امتحانات الثانويه العامة.

أضافت نيفين شحاتة خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أن شكل الامتحان الخاص بالثانويه العامة سينقسم بين 15% أسئلة مقالية و 85% أسئلة الاختيار المتعدد ؛ مضيفه ان تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي ان الأسئلة تكون مباشرة ولا تحتمل اكثر من إجابة للتيسير على الطالب .

أوضحت شحاتة أن النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة لامتحانات الوزارة اتاحتها على المواقع الالكترونيةالخاصة بالوزارة لكي يتمكن الطالب من شكل الاسئلة ونماذج الامتحانات ونماذج الاجابة التي يتدرب عليها حتى موعد الامتحان.

وتابعت أن الوزارة أعدت بنوك الأسئلة واتاحت ألاف بل ملايين الاسئله التي متوقع وجودها في الامتحان والذي تم بوضعها مجموعه من المستشارين والمعلمين لكي يتم توافق على جميع الاسئلة بإجابتها بالاضافة الى ان الوزارة قامت بتحديد عدد الاسئلة التي ستكون في امتحانات كل مادة بالاضافة الى تحديد المدة الزمنية المخصصة لكل إمتحان.

ونوهت: هناك تعليمات وقوانين وعقوبات صارمة لمواجهة الغش الإلكتروني أو من يشارك فيه سواء ملاحظين أو أي شخص؛ ونوهت إلى أن الانتقال بين المحافظات للطلبة تحت إشراف الوزير شخصيا ولجنة من المسؤولين والتي تحدد إن كان الطالب يستحق النقل او لا ولن يتم النقل إلا باأسباب منطقيه وضروريه بالنسبة للطلبة وخاصة قبل الامتحانات الثانويه العامه واشارت الى ان امتحانات الاوبن بوك لن تكون بالكتاب مع الطالب ولكن من خلال كتيبات تضم المفاهيم وليس الاجابة مكتملة للتيسير على الطلبة وذلك مع بداية الامتحان لكل مادة سيوزع الكتيب وسيرد الطالب الكتيب للجنة مع ورقة الإمتحان بعد نهاية كل إمتحان.