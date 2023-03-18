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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مبادرة "كتف في كتف" هامة للغاية للتخفيف عن المواطنين في ظل غلاء الأسعار

مشاركة مؤسسة أبو
مشاركة مؤسسة أبو العينين في مبادرة كتف في كتف

قال النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب أن مبادرة "كتف في كتف" التي اطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد أحد أكبر وأهم المبادرات الإنسانية في تاريخ العمل الأهلي وتستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء ، كما أنها تأتي في توقيت مهم يضيف لها أهمية وأولوية، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم لتخفيف العبء عن كاهل ملايين المواطنين لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية .

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية مبادرة "كتف  في كتف" تؤكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات ومساندة الشعب المصرى في مواجهته للأزمات والتحديات الاقتصادية ، مؤكدا أن سيادته سبق وأن كلف التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بمواصلة جهوده من أجل تحقيق التنمية من جانب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين من جانب آخر، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الموجه من الدولة والمجتمع المدني للفئات الأكثر احتياجا.

وقالت الدكتورة هناء سرور، عضو مجلس النواب، أن مبادرة «كتف في كتف» هامة للغاية وجاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بجميع محافظات الجمهورية ، مضيفة أن هذه المبادرة تعد أحد أكبر وأهم المبادرات الإنسانية في تاريخ العمل الأهلي وبمثابة تتويج لملحمة إنسانية تتم على أرض الواقع تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا من محدودي الدخل والبسطاء ولتخفيف العبء عن كاهل ملايين المواطنين لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية .

وأضافت د . هناء سرور، أن إطلاق مبادرة" كتف في كتف "خاصة في هذا التوقيت، يؤكد دعم القيادة السياسية للأسر الأولى بالرعاية، التي هي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادا لشهر رمضان المبارك .

ووجهت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم لهذه المبادرة ، وكل الشكر والتقدير للمشاركين والقائمين على هذا الحدث الانسانى الأكبر في تاريخ العمل الأهلى.

يشار إلى أن مؤسسة أبو العينين الخيريه عضو في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي  وتشارك في جميع فعاليات التحالف الوطني بجميع المحافظات لتقديم الدعم للأسر اكثر احتياجا  كما أن مؤسسة ابو العينين تعمل في المجال التنموي والخدمي منذ 40 عاما ولا تقبل تبرعات لا مادية ولا عينية.

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