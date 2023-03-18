فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار ، تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة .

فقد تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة حلوان.

المتهمون

بالإنتقال والفحــــص تبين قيام 4 أشخاص مقيمين بالعقار محل البلاغ بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم ، وعُثر على حفرة بمدخل العقار بعمق 3 متر ، وكذا الأدوات المستخدمة فى التنقيب تم ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.