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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: كهربا أثبت أنه قادر على أن يكون الهدّاف

صدى البلد

قال الناقد الرياضي سعيد علي ، إن الأهلي يعاني من الإصابات المتكررة خلال الفترة الأخيرة وهو أحد الأسباب الأساسية في تلك الأزمة ؛  أن كهربا أثبت أنه قادر على أن يكون الهدّاف الذي يحتاجه الأهلي للخروج من أزمته التي يمر بها حاليًا. 

وأضاف سعيد علي  خلال ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة تن الفضائية ، أن الزمالك في الفترة الأخيرة لا يملك مشروعًا واضحًا، منوهًا بأن قرار رحيل فيريرا أصبح أمرًا محسومًا ولا بديل عنه، حيث إن جمهور الزمالك أصبح في حالة استياء شديدة؛ بسبب هزائم النادي المتكررة. 

 

وتابع  الناقد الرياضي، سعيد علي، إن فوز الأهلي على القطن الكاميروني، لم يكن صعبًا خاصة أن القطن فريق متواضع بشكل كبير، لافتًا إلى أنه على الرغم من فوز الأهلي برباعية فإن مصيره مرتبط بمباراة "صن داونز" والهلال السوداني اليوم.


 

 

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