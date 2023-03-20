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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صعقاً بالكهرباء داخل منزله في البحيرة

مصرع شاب بالبحيرة
مصرع شاب بالبحيرة

لقى شاب مصرعه صعقاً بالكهرباء، أثناء تسخين مياه بجهاز "كاتل" للاستحمام داخل منزله بقرية علي مبارك التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاحة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد تلقي بلاغ من النجدة بوفاة شاب داخل منزله بقرية علي مبارك صعقا بالكهرباء، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة "جمال محمد واعر" 24 عاما، واثبتت التحريات الأولية وفاة الشاب إثر ماس كهربائي حدث أثناء تسخين مياه بجهاز كاتل للاستحمام، ما أدى إلى صعقه بالبطن ووفاته في الحال، وتم نقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

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