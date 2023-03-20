أسعار مخضة| تفاصيل إقامة منافذ ومعارض لتسويق منتجات التعليم الفني.. فيديو

كشف عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم ا، تفاصيل إقامة منافذ ومعارض لتسويق منتجات الطلاب بأسعار مخفضة.

وقال عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المٌذاع عبر فضائية "الأولى"،: "منافذ ومعارض تسويق منتجات طلاب المدارس الفنية يحفزهم.. ويشعرون بالفخر لأنهم قادرون على المشاركة في المعارض بمنتجات كثيرة"،"، لافتا: "فكرة تسويق منتجات الطلاب بالمدارس الفنية بأسعار مخفضة، جيدة للغاية".

وأضاف: "الفكرة بدأت بمعارض بسيطة داخل المدارس الفنية لإبراز إنجازات طلبة وطالبات المدارس الفنية في مختلف القطاعات"، لافتا: "هناك منتجات معدنية ولوح ومنتجات فضلا عن المنتجات الزراعية"، مشيرا: "المعارض ستجرى على كل المناطق في الجمهورية، حسب احتياجات كل محافظة، وهذا يوفر تنوع كبير بالمنتجات أمام الجمهور".

وأوضح: "هناك تعدد للأنشطة الاقتصادية من مساهمات الطلاب بالمدارس"، مضيفا: "المنتجات تباع بسعر التكلفة حتى يتسنى للجمهور الحصول عليها والتعرف على مجهودات التعليم الفني في مصر".



