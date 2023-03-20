أرملة الفنان أحمد راتب تروي تفاصيل وفاته وياسمين عو تنهار على الهواء لهذا السبب

حلت فيرا، أرملة الفنان أحمد راتب، ضيفة ببرنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، وكشف خلال اللقاء تفاصيل مؤثرة عن يوم وفاته، وكواليس حياتهم الشخصية..

مفاجأة غير متوقعة من ياسمين عز لزوجة الفنان أحمد راتب على الهواء

كشفت فيرا، أرملة الفنان أحمد راتب تفاصيل مؤثرة عن يوم وفاته، قائلة:" كان في العناية المركزة وبقى في المستشفى لمدة أسبوع ومن ثم توفى"، متابعة: أحمد كان يعاني من مشاكل في الرئة لمدة عام".

وأضافت :"المستشفى أبلغت أزواج بناتي بوفاة أحمد.. وعلى الفور قام بإبلاغ زوجته ثم إبلاغي"، متابعة:"زوج ابنتي بلغني أننا هنروح زيارة ومقالش أنه توفى..وفي الطريق أنا حسيت أنه توفى".

واسترسلت:" محدش قال لي خبر وفاته ولكني شعرت بوفاته وأبلغتهم".

وفاجأت الإعلامية ياسمين عز زوجة الراحل أحمد راتب بـ قالب تورتة عليه صورة زوجها وسلسلة ذهب عليها صورة زوجها، وذلك احتفالا وتكريما له".

"مش عايزة أعيط"|ياسمين عز تتأثر على الهواء لأول مرة لهذا السبب..فيديو

قامت الإعلامية ياسمين عز بعرض مقطع فيديو لـ فيرا أرملة الراحل أحمد راتب، خلال رؤيتها لصورته، وتأثرت ياسمين عز قائلة:"جميل الحب.. مش عايزة أعيط مينفعش أعيط في البرنامج

وكشفت فيرا، أرملة الفنان أحمد راتب تفاصيل مؤثرة عن يوم وفاته، قائلة:" كان في العناية المركزة وظل في المستشفى لمدة أسبوع ثم توفى، حيث كان يعاني من مشاكل في الرئة لمدة عام".

وأضافت:"المستشفى أبلغت أزواج بناتي بوفاة أحمد..وعلى الفور قام بإبلاغ زوجاتهم ومن ثم تم إبلاغي"، متابعة:"زوج ابنتي بلغني أننا هنروح زيارة ومقالش أنه توفى..وفي الطريق أنا حسيت أنه توفى".



أرملة أحمد راتب: كنت بستلف من والدتي جنيه وأجيب أكل

وقالت "فيرا" :" خلال الفترة الأولى من زواجنا كانت ظروفنا المدية صعبة للغاية..ومحسستهوش خالص"، متابعة:" مكنش عندي تلفزيون وكنت بعمل كل حاجة بنفسي".

واسترسلت:" أول سنة كانت صعبة ماديا ولكنها مرت"، متابعة:" كنت بروح أخد من والدتي جنيه عشان احاسب التاكسي..كنت باخد الجنيه واروح مواصلات".

وأكملت:" كنت بروح بالأتوبيس عشان أجيب بالجنيه أكل لينا في البيت"، متابعة:" مكنتش بحسس حد بأن ظروفنا صعبة ولكن ربنا كرمنا".