أرملة أحمد راتب: كنت بستلف من والدتي جنيه وأجيب أكل

خصص برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامية ياسمين عز، حلقة خاصة مع فيرا ، أرملة الفنان أحمد راتب، للحديث عن حياتهم وتفاصيل وفاته.

وقالت "فيرا" :" خلال الفترة الأولى من زواجنا كانت ظروفنا المدية صعبة للغاية..ومحسستهوش خالص"، متابعة:" مكنش عندي تلفزيون وكنت بعمل كل حاجة بنفسي".

واسترسلت:" أول سنة كانت صعبة ماديا ولكنها مرت"، متابعة:" كنت بروح أخد من والدتي جنيه عشان احاسب التاكسي..كنت باخد الجنيه واروح مواصلات".

وأكملت:" كنت بروح بالأتوبيس عشان أجيب بالجنيه أكل لينا في البيت"، متابعة:" مكنتش بحسس حد بأن ظروفنا صعبة ولكن ربنا كرمنا".