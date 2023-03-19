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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرملة أحمد راتب: كنت بستلف من والدتي جنيه وأجيب أكل

فيرا، أرملة الفنان
فيرا، أرملة الفنان أحمد راتب

خصص برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامية ياسمين عز، حلقة خاصة مع فيرا ، أرملة الفنان أحمد راتب، للحديث عن حياتهم وتفاصيل وفاته.

 

وقالت "فيرا" :" خلال الفترة الأولى من زواجنا كانت ظروفنا المدية صعبة للغاية..ومحسستهوش خالص"، متابعة:" مكنش عندي تلفزيون وكنت بعمل كل حاجة بنفسي".

 

واسترسلت:" أول سنة كانت صعبة ماديا ولكنها مرت"، متابعة:" كنت بروح أخد من والدتي جنيه عشان احاسب التاكسي..كنت باخد الجنيه واروح مواصلات".

 

وأكملت:" كنت بروح بالأتوبيس عشان أجيب بالجنيه أكل لينا في البيت"، متابعة:" مكنتش بحسس حد بأن ظروفنا صعبة ولكن ربنا كرمنا".

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