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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعيين أوائل الخريجين الأبرز.. 4 مطالب برلمانية لـ وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت النائبة ، إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تقدمها بأربعة أدوات رقابية موجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب الثلاثاء القادم .

 أشارت “ سعيد ” إلى أن الأدوات الموجهة لوزير التعليم العالي تتمثل فيما يلي: 

أولا: عدم ربط خريجي الكليات بسوق العمل و علي رأسهم خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية . 

ثانيًا: عن دعم الوزاره للبحث العلمي و انخراط الباحثين في الخطط التنموية للدولة. 

ثالثا : تطوير كليات الصيدلة لتتواكب مع احتياجات سوق العمل و عمل تخصصات بها و تفعيلها . 

رابعًا : عن تعيين أوائل الخريجين او الاستفاده منهم و التقليل من هجرة الكوادر البشرية من الهجره خارج البلاد . 

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طلبات إحاطة وأسئلة.. البرلمان يستخدم أدواته الرقابية بحضور وزير التعليم العالي| الثلاثاء

و يواصل البرلمان استخدام أدواته الرقابية اليوم الثلاثاء، ويناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

ويناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

إيرين سعيد لجنة الصحة وزير التعليم العالي وزير التعليم

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