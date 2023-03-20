عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم عرض أولى حلقات مسلسل دينا الشربيني "كامل العدد"

صدى البلد

قبل أيام من بدء موسم رمضان 2023، تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني وذلك حصريًا على منصة شاهد.

وصرّحت النجمة دينا الشربيني عن البداية المبكرة لموسم رمضان: "جايين بدري شوية، بس من النهارده مسلسل كامل العدد هتلاقوه على منصة شاهد، وتخيلوا بقى أم لأربع أطفال هيحصل معاها ايه".

ومؤخرًا صدرت الأغنية الرسمية لتتر مسلسل "كامل العدد" للنجمة دينا الشربيني، والتي حملت عنوان "جامدة" وهي من غناء المطرب مصطفى حجاج.

وتقدم النجمة دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل شخصية ليلى تيمور وهي أم لأربعة أطفال تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية.


ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي. 

ومن ناحية أخرى يُنتظر عرض فيلم يوم 13 للنجمة دينا الشربيني والنجم أحمد داود خلال عام 2023، والذي يشاركهما في بطولته شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

شريف سلامة دينا الشربيني مصطفي حجاج شريف منير مسلسل كامل العدد موسم رمضان 2023 النجمة دينا الشربيني جيهان الشماشرجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

للجمهور والموظفين.. تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

ترشيحاتنا

رسميا.. صدور قانون زيادة المعاشات| وهذه هي الفئات المستفادة

أول تعليق لـ الرئيس الصيني فور وصوله إلى موسكو

دوري أبطال أفريقيا.. قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

أمطار بشوارع الغربية وحملات لرفع تراكمات المياه المتراكمة

البرلمان يرفض طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عيد حماد

رضع مع فتاة مرة واحدة.. فهل يجوز له الزواج منها ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم صادم

نوع من الخل يساعد في علاج الكوليسترول ومرض السكري

الدنيا ربيع والجو بديع.. يومك دافي أول رمضان وخد بالك في السحور

على قلبكم في رمضان.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ