اليوم عرض أولى حلقات مسلسل دينا الشربيني "كامل العدد"

قبل أيام من بدء موسم رمضان 2023، تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني وذلك حصريًا على منصة شاهد.



وصرّحت النجمة دينا الشربيني عن البداية المبكرة لموسم رمضان: "جايين بدري شوية، بس من النهارده مسلسل كامل العدد هتلاقوه على منصة شاهد، وتخيلوا بقى أم لأربع أطفال هيحصل معاها ايه".



ومؤخرًا صدرت الأغنية الرسمية لتتر مسلسل "كامل العدد" للنجمة دينا الشربيني، والتي حملت عنوان "جامدة" وهي من غناء المطرب مصطفى حجاج.



وتقدم النجمة دينا الشربيني خلال أحداث المسلسل شخصية ليلى تيمور وهي أم لأربعة أطفال تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية.



ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.



ومن ناحية أخرى يُنتظر عرض فيلم يوم 13 للنجمة دينا الشربيني والنجم أحمد داود خلال عام 2023، والذي يشاركهما في بطولته شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.