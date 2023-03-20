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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك الشاب.. تفاصيل

صدى البلد

بدأ مجلس إدارة نادي بيراميدز مفاوضات ضم سيف جعفر نجم الزمالك خلال الفترة الحالية 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. بيراميدز يفاوض سيف جعفر بقوة ويرغب في الحصول على توقيعه لكن أولوية اللاعب حتى الآن التجديد للزمالك"

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أكد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك الأسبق أن الثنائي خالد جلال وحلمي طولان الأجدر لخلافة فيريرا في حال رحيله عن تدريب الزمالك.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "ارى أن خالد جلال هو الأنسب لتدريب الزمالك الفترة الحالية".

وتابع: "حلمي طولان مدرب يستحق التواجد في الفترة المقبلة وهو مدرب ذو شخصية قوية".

وأضاف: "من الصعب أن اتواجد في الفترة القادمة، لم اتشرط من قبل على نادي الزمالك وحتى اثناء فترة عملي، هذا بيتنا وخيره علينا جميعا".

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