نهاية العالم تقترب.. زعيم كوريا الشمالية يستعد لهجوم نووي على أمريكا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عن حالة تاهب قصوى في بلاده .

وأوضح التقرير أن زعيم كوريا الشمالية أكد الاستعداد لشن هجمات نووية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع التقرير أن زعيم كوريا الشمالية اتهم أمريكا وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة واقترابها من حدود بلاده .

وأكمل التقرير أن كيم جونج أون أشرف بنفسه على العديد من المناورات العسكرية التي تحاكي هجوما نوويا مضادا، من ضمنها إطلاق صاروخ باليستي يحمل رأسا نوويا وهميا.

ولفت التقرير أن صحف كورية شمالية أكدت تطوع أكثر من 800 ألف شخص للانضمام للجيش لمواجهة أمريكا بالتزامن مع تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول.