بـ قميص المنتخب وشعار مفيش نوم .. وزير الري يترأس اجتماعا رسميًا لمناقشة ملف المياه

في لقطة استثنائية مزجت بين الحماس الرياضي وجدية العمل التنفيذي، ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً رسمياً للوزارة وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني باللون الأحمر، تعبيراً عن بهجته بفوز "الفراعنة" في مباراتهم الثانية ببطولة كأس العالم 2026.

ولم تمنع أجواء الاحتفال التي لخصها الوزير بشعار "كله يطلع ع الشغل فرحان.. مافيش نوم"، من خوض مناقشات حاسمة حول الملفات الاستراتيجية، واستعرضت الوزارة خطتها للتوسع في إعادة الاستخدام المكثف للمياه ضمن منهجية "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".

وعقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أمس الاثنين، اجتماعاً رسميا، ظهر خلاله مرتدياً القميص الخاص بالمنتخب المصري باللون الأحمر، تعبيراً عن فرحته بفوز منتخب الفراعنة في مباراتهم الثانية في بطولة كأس العالم 2026.

وعلق هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عبر فيسبوك عقب المباراة: "كله يطلع ع الشغل فرحان مافيش نوم".

من وحي حماس المنتخب، انطلقت مناقشات الوزارة لبحث حلول غير تقليدية لتحديات المياه، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

استعرضت وزارة الري، خلال الاجتماع، رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في إعادة الاستخدام المكثف للمياه كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2050 ومنهجية الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0، حيث يمثل المشروع المقترح نموذجاً مبتكراً لتحويل مياه الصرف الزراعي متوسطة الملوحة إلى مصدر جديد ومستدام لمياه الري دون سحب أي كميات إضافية من مياه نهر النيل.

وظهر الوزير مرتديا القميص الخاص بالمنتخب المصري باللون الأحمر، تعبيراً عن فرحته بفوز منتخب الفراعنة.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً مهماً ومستحقاً على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.