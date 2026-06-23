الدهّابة تهدد مصر بـ كارثة بيئية | خبير استراتيجي يكشف عن معلومة قومية مهمة

حذر العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، من كارثة بيئية محققة تسببها عصابات التنقيب العشوائي عن الذهب المعروفين بـ الدهَّابة، مؤكداً أن الحملات الأمنية المشتركة التي تشنها القوات المسلحة ووزارة الداخلية في المنطقة الجنوبية لا تهدف فقط لحماية الاقتصاد، بل لإنقاذ البيئة المصرية من تلوث خطير.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن المنقبين غير الشرعيين يعتمدون في استخلاص خام الذهب على مواد شديدة الخطورة والسمية، وعلى رأسها الزئبق و"السيانيد".

وأشار العميد طارق العكاري إلى أن الأزمة الكبرى تكمن في الطرق البدائية والعشوائية التي يتم بها التخلص من هذه المواد السامة بعد انتهاء عملية الاستخلاص، ما يشكل تدميراً غير آمن ومباشر للبيئة والتربة والمياه الجوفية.

تهديدات جسيمة تمس الأمن القومي

وشدد طارق العكاري على أن الجهود المكبرة التي تبذلها الدولة لضرب هذه البؤر الإجرامية حماية مباشرة لثروات مصر المعدنية، ودرء لتهديدات جسيمة تمس الأمن القومي بشقيه الاقتصادي والبيئي، وتأمين لمسار التنمية المستدامة الذي تنشده الدولة بعيداً عن ممارسات التخريب والاستنزاف العشوائي لموارد الشعب.