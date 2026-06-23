خبير: تراجع الدولار يخلينا نشوف سعر جرام الذهب يصل لـ 5500 جنيه

أكد سعيد إمبابي خبير أسواق الذهب، أن الذهب بخير ويعتبر الملاذ الآمن للادخار ولا يوجد انهيار في أسعار الذهب .

وقال سعيد إمبابي في مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" من يقوم بإدخار الذهب يحافظ على الذهب لأكثر من سنة أو سنتين قبل البيع مرة اخرى ".



وتابع سعيد إمبابي :" عند شراء الذهب يجب ان يتم شراء الذهب على أجزاء ومش بكل الفلوس اللي معاك ".

وأكمل سعيد إمبابي :" سعر الذهب عالميا انخفض لحوالي 4100 دولار للأوقية وهذا الامر يؤثر على أسعار الذهب محليا".



ولفت سعيد إمبابي :" الدولار هو المحرك الرئيسي لأسعار الذهب محليا وانخفاض أسعار الدولار يؤدي إلى انخفاض في أسعار الذهب محليا "، مضيفا:" تراجع الدولار يجعلنا نرى أسعار جرام الذهب تصل لـ 5500 جنيه ".



وأكمل سعيد إمبابي :" عند حل ازمة النفط عالميا سوف تعود أسعار الذهب إلى الارتفاع عالميا".