زوجة حسام حسن: ارتديت الحجاب 20 عامًا عن قناعة ثم تخليت عنه لهذا السبب |فيديو

أكدت هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، عن بداية قصة ارتباطهما التي تعود إلى فترة احترافه في سويسرا، مشيرة إلى أنه لم تكن تتابع كرة القدم وقتها ولم تكن تعرفه، إلا أنه أبدى إعجابه بها ورغبته في الزواج منذ اللقاء الأول.

وقالت “الغرباوي”، خلال لقاء لها لبرنامج “الستات”، عبر فضائية “النهار”، إن شخصية حسام حسن تجمع بين الجدية والطابع الرومانسي في آن واحد، واصفة إياه بأنه “نصفه رومانسي ونصفه الآخر صارم”، كما أشارت إلى غيرته الشديدة عليها.

الالتزامات الجسدية

وتابعت زوجة حسام حسن، أنها اختارت ارتداء الحجاب عن قناعة شخصية بعد تجربة خاصة ورؤيا كان لها تأثير كبير عليها، وظلت ملتزمة به لمدة تقارب عشرين عامًا.. ولكنها اضطرت إلى التخلي عنه بعد تعرّضها لظرف صحي صعب وخضوعها لعملية جراحية مُعقدة استمرت حوالي سبع ساعات، وحالتها الصحية لم تعد تتحمل المزيد من الضغوط أو الالتزامات الجسدية.