زوجة حسام حسن: كان يُخفي أبناءه عن الأنظار خوفًا من الحسد | فيديو

كشفت هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، تفاصيل علاقتها بأبنائها، مؤكدة أنهم يمثلون أغلى ما تملك في حياتها، كما تحدثت عن حرص زوجها الشديد على حمايتهم وإبعادهم عن الأضواء منذ طفولتهم.

وقالت هويدا الغرباوي، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار: «ربنا كرمني بأبنائي، وهم أجمل نعمة في حياتي، وأسأل الله دائمًا أن يحفظهم».

وأوضحت أن ابنتها يارا تشبهها إلى حد كبير، فيما ترى أن ابنتها جنى تشبهها في مرحلة الصغر، رغم إصرار الأخيرة على أنها الأقرب في الشبه إلى والدها، وترتبط به بعلاقة خاصة.

كما تحدثت عن بداية تكوين أسرتها، مشيرة إلى أن فكرة الإنجاب كانت حاضرة لدى حسام حسن منذ الأيام الأولى للزواج، إذ كان حريصًا على تكوين أسرة كبيرة.

وقالت: «تزوجنا عام 1994، وبعد عام رزقنا الله بابنتنا يارا عام 1995، ثم أنجبنا عمر بعد ذلك بعام، وكانت فرحتنا كبيرة بأبنائنا».

وأكدت أن حسام حسن كان يتعامل مع أبنائه جميعًا بالقدر نفسه من الحب والاهتمام دون تفرقة بينهم، مشيرة إلى حرصه الدائم على متابعة تفاصيل حياتهم.

وكشفت “هويدا” عن جانب آخر من شخصية زوجها، موضحة أنه كان شديد الخوف على أبنائه، الأمر الذي دفعه إلى إبعادهم عن الأضواء في سنواتهم الأولى خوفًا عليهم من الحسد.

وروت موقفًا طريفًا حدث بعد ولادة ابنتهما يارا، قائلة: «كنا في ألمانيا، وكان عمرها 40 يومًا فقط، وكان الألمان يبدون إعجابهم الشديد بها ويقتربون منها باستمرار، وهو ما أزعج حسام كثيرًا، فحملها وأخفاها داخل الجاكيت حتى لا يراها أحد».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذا التصرّف كان نابعًا من حب حسام حسن الكبير لأبنائه وخوفه الدائم عليهم.