عُطل مُفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وانستجرام يُثير قلق المُستخدمين

تضرّر آلاف المستخدمين في مصر وعدد من الدول، اليوم، من عُطل مُفاجئ ضرب منصات “فيسبوك” و”ماسنجر” و”انستجرام” التابعة لشركة ميتا.

وأوضح عدد من المستخدمين أنهم واجهوا مشكلات من تسجيل خروج مفاجئ من الحسابات، إلى جانب صعوبات في فتح التطبيقات وتحديث المحتوى وتصفح الصفحات والمنشورات عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وأثار العُطل حالة من التساؤلات والجدل بين المستخدمين، الذين لجأ بعضهم إلى منصات أخرى للتحقق مما إذا كانت المشكلة عامة أم مرتبطة بحساباتهم الشخصية.

ولم تصدر شركة ميتا، المالكة للمنصات الثلاث، أي بيان رسمي حتى الآن يوضح أسباب العُطل أو موعد استعادة الخدمات بشكل كامل، في وقت يترقب فيه المستخدمون توضيحًا بشأن ملابسات الأزمة.