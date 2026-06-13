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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زوكربيرج يعترف: أخطأت في التحول إلى الذكاء الاصطناعي

زوكربيرج
زوكربيرج
القسم الخارجي

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز، بأن عملاق التواصل الاجتماعي قد ارتكب أخطاءً في تحويل القوى العاملة لديه نحو الذكاء الاصطناعي.

يستثمر زوكربيرج مئات المليارات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي سعيًا منه لإعادة هيكلة آليات عمل شركته الداخلية بما يتماشى مع هذه التقنية، وهو ما يعكس توجهًا أوسع نطاقًا بين كبرى الشركات الأمريكية هذا العام، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

في المذكرة، يصف زوكربيرج التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات الناجمة عن طفرة هذه التقنية.

وقال زوكربيرج: "بالنظر إلى تعقيد هذه التغييرات، فقد ارتكبنا أخطاءً، ومن شبه المؤكد أننا سنرتكب المزيد"، مضيفًا أنه "يركز أيضًا على توفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار" فيما يتعلق بالتغييرات التنظيمية المستقبلية.

قال: "لا أريد المبالغة في الوعود لأن العالم يتغير بطرق خارجة عن سيطرتنا"، مؤكدًا أن شركة ميتا لا تتوقع المزيد من عمليات التسريح على مستوى الشركة هذا العام.

وأضاف أن ميتا ستسعى لإيجاد وظائف جديدة للموظفين الذين أعيد تكليفهم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بعد أن أجرت الشركة المالكة لفيسبوك عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق في مايو ، حيث سرحت 10% من قوتها العاملة عالميًا ونقلت 7000 موظف إلى مبادرات جديدة متعلقة بسير عمل الذكاء الاصطناعي.

وقال زوكربيرج: "من خلال استحداث وظائف جديدة مهمة، سمح لنا ذلك أيضًا بتقليص حجم الفرق، مع العلم أنه في حال ارتكبنا أخطاءً في بعض الأقسام، يمكننا إعادة بعض الموظفين إلى وظائفهم السابقة".

ورفضت ميتا التعليق على المذكرة عند تواصل رويترز معها.

أعلن زوكربيرج أن الشركة تخطط لزيادة استثماراتها في مبادرات بناء فرق العمل، بما في ذلك زيادة ميزانيات الفعاليات الخارجية والأنشطة المؤسسية، كما أنها تنظم هاكاثونًا واسع النطاق في يوليو لتعزيز التعاون بين الفرق وتطوير أحدث نماذجها.

وأضاف زوكربيرج أن ميتا أخذت بعين الاعتبار المخاوف بشأن توسع مسؤوليات الإشراف الإداري، وتعتزم تقليص هذه الممارسة.

وفي أبريل ، رفعت ميتا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي إلى ما بين 125 و145 مليار دولار.

زوكربيرج التحول إلى الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي شركة ميتا التواصل الاجتماعي

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