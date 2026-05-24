الداخلية الإيطالية: 14.7% نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية بلغت 14.74% حتى ظهر اليوم بانخفاض نقطة مئوية من متوسط نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية السابقة.

وفتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء إيطاليا، اليوم، لإجراء الانتخابات المحلية التي تشمل 894 بلدية في 18 عاصمة إقليمية وسط دعوة أكثر من 6.6 مليون إيطالي للإدلاء بأصواتهم، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في 7 و8 يونيو المقبل.

ويستمر التصويت حتى الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت إيطاليا، وتبدأ غدا من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، يليها إغلاق مراكز الاقتراع، وفرز الأصوات.