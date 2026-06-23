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المالية : تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور .. وتخفيض عجز الموازنة لـ4.9%
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المالية : تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور .. وتخفيض عجز الموازنة لـ4.9%

الأجور
الأجور
محمود محسن

كشف ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن الملامح الرئيسية للموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكداً أنها تشهد طفرة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث انخفض عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 7.1% خلال السنوات الماضية.

وأوضح ياسر صبحي في تصريحات هاتفية مع الاعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الدولة وضعت تحسين دخول العاملين على رأس أولوياتها، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لزيادة الأجور، وتشمل هذه الحزمة إقرار علاوة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى حافز إضافي بحد أدنى 750 جنيهاً للجميع، كما تضمنت الموازنة حوافز خاصة لتحسين دخول المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وكذلك أعضاء المهن الطبية والإسعاف.

وشدد ياسر صبحي نائب وزير المالية على أن الحكومة تستهدف هذا العام تحقيق "نمو حقيقي" في الأجور يفوق معدلات التضخم، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم الفعلية، مما سينعكس إيجابياً على قدرة المواطن في مواجهة أعباء المعيشة.

وأعلن ياسر صبحي عن زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتي ستوجه للعلاج على نفقة الدولة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. كما زادت مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20% للعمل على تقليل كثافة الفصول وتحسين أحوال المدرسين.

 الموازنة الجديدة تتضمن تحويلات لهيئة التأمينات الاجتماعية

وأشار ياسر صبحي إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تحويلات لهيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار جنيه لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، كما تستمر الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يدعم 4.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى تخصيص 170 مليار جنيه للدعم الغذائي.

ياسر صبحي وزير المالية الموازنة العامة المؤشرات الاقتصادية العاملين

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