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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي : موازنة العام المالي الجديد انحياز للتنمية .. والمواطن بطل الحكاية

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مؤكدًا أنها تمثل تحولاً نوعياً في فلسفة التخطيط المالي للدولة المصرية.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن القراءة التحليلية للموازنة الجديدة تظهر بوضوح أنها منحازة لقطاعات التنمية البشرية الأساسية، مشيراً إلى أنها "موازنة برامج تنموية وأهداف وليست موازنة جباية".


وأضاف أن الموازنة تعكس تركيزاً دقيقاً على منح أولوية قصوى لقطاعي التعليم والصحة، وتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال توجيه حزم داعمة للصناعة والتصدير وتوفير المدخلات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج وتعظيم الناتج المحلي.


وأكد على تطلعه لتعميم هذا النهج في كافة مؤسسات الدولة، بحيث تتحول جميعها إلى مؤسسات ذات موازنات "تحفيزية" تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.


وفي سياق حديثه عن الأوضاع المعيشية، شدد الديهي على أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري دائماً في صدارة أولوياتها، مستشهداً بتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لصبر المواطن، وقوله في أكثر من مناسبة إن المواطن هو "بطل الحكاية" الذي تحمل الكثير.

وأشار إلى أن الثقة المتبادلة بين الشعب والقيادة هي الركيزة الأساسية للعبور من التحديات، قائلاً: "طالما المواطن يرى قيادة مخلصة تقود المركب، وجيشاً وشرطة قوية، وعدالة ناجزة، فإنه يمتلك الصبر والإيمان بقدرة الدولة على تجاوز الصعاب".
واختتم "الديهي" تعليقه بالتأكيد على أن الشعب المصري يدرك حجم الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي، الذي يعمل ليل نهار في الداخل والخارج لمواجهة "ميراث ثقيل" من التحديات بمنتهى الجرأة والشجاعة. 

 حجم الضغوط الاقتصادية


وشدد أن القيادة السياسية تدرك تماماً حجم الضغوط الاقتصادية، وتعمل باستمرار على اتخاذ إجراءات لتقليل حدة هذا التأثر وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، إيماناً منها بأن هؤلاء المواطنين هم "في عيون الدولة".

نشأت الديهي الموازنة العامة للدولة الدولة المصرية الموازنة التعليم

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