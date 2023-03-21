لحظة اقتحام 3 سيدات لمدرسة بآلات حادة بالإسماعيلية.. فيديو

اعتدى 3 سيدات من أولياء الأمور علي مدير مدرسة مشتركة تابعة لإدارة جنوب بمحافظة الإسماعيلية، بعد قيامهن باقتحام المدرسة بالسلاح الأبيض، في موعد الانصراف.

وحصل صدى البلد علي فيديو لحظة وقوع الاعتداء.

وقررت نيابة مركز الإسماعيلية حبس السيدات المتهمات في الواقعة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد إصابة مدير مدرسة بجروح متنوعة في واقعة اقتحام عدد من السيدات من أولياء الأمور مدرسة عبده الزملوط التعليم الاساسي بالضبعية، للاعتداء علي طفل سبق وأن اعتدي علي نجل احدهن، إلا أنه بقيام مدير المدرسة بمحاولة منعهن، قاموا بأحداث حالة من الهرج والمرج واعتدوا عليه واحدثوا بعض التلفيات باثاث المدرسة.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1930 مركز الإسماعيلية قسم ضواحي الإسماعيلية.