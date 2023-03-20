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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: قرار عاجل من الأهلي خاص بخماسية صن داونز

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لن يلغي أي عقوبات مالية تم توقيعها ضد اللاعبين، التي تم توقيعها ضد الفريق عقب لقاء صن داونز، إلا في حالة التتويج باللقب الافريقي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قام بمكافأة كهربا بعدما سجل هاتريك في شباك القطن الكاميروني".

وأضاف: "مشكلة كهربا مع الزمالك سيتم حلها خلال أيام، وسوف يقوم اللاعب بالسداد، لغلق الملف نهائيا".

وأكمل: "سيتم صرف مكافأة اجادة لكهربا بعد تسجيله ثلاثة أهداف وفقا للائحة الأهلي".

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