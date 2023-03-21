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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتظاهرون يشعلون النار في القمامة بباريس بعد نجاة الحكومة من حجب الثقة

اشعال القمامة في
اشعال القمامة في باريس

أضرم محتجون، النار، في أكوام القمامة، بوسط باريس، الإثنين، بعد أن نجت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، بفارق ضئيل من اقتراح سحب الثقة في البرلمان، أمس؛ بسبب إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية كبيرة.

وسيكون فشل التصويت بحجب الثقة، مصدر ارتياح لـ ماكرون، لو نجحت؛ لكانت قد أغرقت حكومته، وألغت التشريع الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64، لكن ثبت أن الراحة لم تدم طويلاً.

وفي بعض أرقى شوارع باريس، سارع رجال الإطفاء لإخماد أكوام القمامة المحترقة التي تُركت دون جمع لعدة أيام؛ بسبب الإضرابات، حيث لعب المتظاهرون لعبة القط والفأر مع الشرطة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، رأى مراسل لـ“رويترز”، الشرطة، وهي تطلق الغاز المسيل للدموع، وتوجه الاتهامات لفترة وجيزة إلى المتظاهرين، بعد أن كان التصويت على سحب الثقة بالكاد أقل من عدد الأصوات الكافية لتمريره.

وقالت النقابات وأحزاب المعارضة، إنها ستصعد الاحتجاجات في محاولة لفرض تغيير جذري.

وكان التصويت على اقتراح سحب الثقة الثلاثي، أقرب مما كان متوقعا، أيده حوالي 278 نائبا، أي أقل من 9 فقط من 287 نائبا صوتوا لكي تنجح.

ويقول المعارضون: إن هذا يُظهر أن قرار ماكرون تجاوز التصويت البرلماني على مشروع قانون التقاعد- الذي أثار اقتراحات حجب الثقة- قوَّض بالفعل، أجندته الإصلاحية، وأضعف قيادته.

وفور الإعلان عن فشل التصويت بحجب الثقة؛ هتف المشرعون من اليسار المتشدد La France Insoumise (LFI، France Unbowed) 'استقيل!' أمام رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، ورفعوا لافتات كتب عليها: 'سنلتقي في الشوارع'.

وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة المجموعة البرلمانية في الرابطة، للصحفيين: 'لم يتم حل أي شيء، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا؛ حتى يتم التراجع عن هذا الإصلاح.'

المزيد من الضربات القادمة
وفي مدينة بوردو الجنوبية الغربية ، تجمع ما بين 200 و 300 شخص ، معظمهم من الشباب ، ضد الإصلاح ورددوا هتافات: 'ماكرون ، استقال!' واشتعلت النيران في صندوقي قمامة فيما هتف المتظاهرون: 'هذا سينفجر'.

على مدى الليالي الثلاث الماضية ، تذكرت الاشتباكات حول إصلاح نظام التقاعد ، في باريس وفي جميع أنحاء البلاد ، باحتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في أواخر عام 2018 بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ومن المقرر يوم الخميس اليوم التاسع من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد.

وقالت نقابة CGT المتشددة بعد التصويت: 'لا شيء يقوض تعبئة العمال' ، داعية العمال إلى تصعيد الإضراب 'والمشاركة بشكل مكثف في الإضرابات والمظاهرات'.

كما ستطعن ​​أحزاب المعارضة على مشروع القانون في المجلس الدستوري ، الذي قد يقرر إلغاء بعضه أو كله - إذا اعتبر أنه يخالف الدستور.

وفشل أيضا اقتراح ثان بحجب الثقة قدمه التجمع الوطني اليميني المتطرف بعد أن حصل على 94 صوتا فقط. وقالت أحزاب معارضة أخرى إنها لن تصوت لصالحها.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن بورن يجب أن يرحل. وقالت إن على ماكرون أن يدعو إلى استفتاء بشأن الإصلاح لكن من غير المرجح أن يفعل ذلك. وقالت للصحفيين 'إنه أصم مما يريده الفرنسيون.'

اشتباكات باريس الاتهامات إيمانويل ماكرون مشروع قانون الاحتجاجات رجال الإطفاء

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