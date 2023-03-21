أحمد السمان: الرئيس يعلم قيمة الأسرة وأنها البنية الأساسية لتكوين المجتمع

أكد الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن فكرة صندوق الأسرة تهدف إلى تقديم الدعم للأسر المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن ما سيتم دفعه في الصندوق، ستساهم فيه الحكومة بمثل ما ساهم به المواطنون.

وقال السمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقديم رشا مجدي، إن الرئيس وعد بأنه سيكون هناك حوار مجتمعي، لأنه يعلم قيمة الأسرة وأنها البنية الأساسية لتكوين المجتمع ككل.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء الأسبق، أن احتياجات الأسرة ستتوفر، ولكن لا بد من المطالبة بسرعة إصدار صندوق دعم اٍلأسرة.

ضمان استقرار المجتمع

وأشار أحمد السمان إلى أنه لا بد أيضا من سرعة طرح القانون للنقاش العام، خاصة أن استقرار الأسرة من ضمان استقرار المجتمع.