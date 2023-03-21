بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

قدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن تكون هذه الأيام سبب بركة وسلام لجميع أبناء مصر.

وجاء في نص التهنئة: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها للجميع. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وبعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في وقت سابق اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة لفخامته والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لبلادنا الغالية والمصريين كل السلام والمحبة.

وجاء نصها: "فخامة السيد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصري الغالي، بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ شَعبَنَا العظيم، ويبارك بلادَنا الغالية مصر، وليَكن سَلام على العالم أجمع".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكلٍّ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.