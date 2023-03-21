سامح شكري يشدد بأهمية تنفيذ توصيات قمة شرم الشيخ للمناخ

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على أهمية تنفيذ توصيات قمة شرم الشيخ للمناخ، وذلك لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.



وأضاف "سامح شكري" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، كوبنهاجن الوزاري حول تغير المناخ، أننا نستهدف الوصول إلى التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الالتزام بـ 100 مليون دولار للدول النامية.



وأكمل: سيتم استضافه مؤتمر "من أجل الخسائر والأضرار" بالأقصر، لمناقشة توصيات قمة شرم الشيخ للمناخ.



وشدد على أنه لازال أمامنا عمل كبير نقوم به حتى قمة المناخ القادمة،متابعا: مازال لدينا الفرصة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.