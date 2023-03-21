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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

هلال رمضان
هلال رمضان

أعلن  مرصد تمير في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان اليوم لافتا إلى أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي سدير و تمير، وفقا للعربية.

وأعلن المرصد السعودي أن يوم غد الأربعاء المكمل لشهر شعبان بعد  استحالة رؤية هلال شهر رمضان عند غروب الشمس اليوم الثلاثاء، لأن الهلال سيولد بعد الغروب عند الساعة الـ 8:25 مساءً.

من جانبه، قال رائي الأهلة نخيلان الشمري من مرصد حائل، إن رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء من حائل صعبة جداً، مشيرا إلى أن يوم غد الأربعاء ستكون رؤية الهلال واضحة.

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وعلى جانب آخر، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة السعودية المهندس ماجد أبو زاهرة، اليوم الاثنين، أن نصف الكرة الشمالي سيشهد غدًا الثلاثاء بداية الاعتدال الربيعي عند الساعة 12:24 صباحًا بتوقيت مكة، وهو أول يوم في فصل الربيع فلكيًا، وبداية فصل الخريف في النصف الجنوبي.

ونقلت قناة "العربية" عن أبو زاهرة قوله: "أشعة الشمس ستكون في هذا اليوم عمودية على منطقة الاستواء وتتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساو على نصفي الكرة الأرضية، بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين، بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة".

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